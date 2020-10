Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Unfallflucht - Polizei sucht weißen Transporter mit blauer Plane (06.10.2020)

Spaichingen (ots)

Der Fahrer eines weißen Transporters mit blauer Plane streifte am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Wilhelmstraße vermutlich aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands den linken Außenspiegel eines Opel Corsa, der am Straßenrand parkte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu informieren.

