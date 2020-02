Polizei Essen

POL-E: Essen: Vermeintlicher Ebay-Käufer entpuppt sich als Handyräuber - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger von der EG Jugend ermittelt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am Freitagmittag (7. Februar) gegen 14:05 Uhr das Smartphone eines 22-Jährigen in der Rathenaustraße geraubt - wir berichteten am 10. Februar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4516625.)

Die Ermittlungsgruppe Jugend konnte vergangene Woche einen 17-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Als die Ermittler den Jugendlichen am Donnerstag vorläufig festnahmen, trug er das Smartphone bei sich - dieses konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen - er ist vorher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell