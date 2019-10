Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 03.10.2019

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus PKW ++ Diebstahl von Werkzeug ++ Diebstahl eines PKW ++ Diebstahl von Motorroller ++ Brand eines Unterstandes

Leer - Diebstahl aus PKW

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird ein unter einem Carport im Ortsteil Heisfelde, Evertskamp, abgestellter PKW Opel Zafira durch einen bislang unbekannten Täter geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Dabei werden geringwertige Gegenstände aus dem unverschlossenen PKW entwendet. Eine angrenzende Garage wird ebenfalls geöffnet und betreten. Diese wird aber ohne Diebesgut verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Diebstahl von Werkzeug

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch wird die Tür zu einem Schuppen auf einem rückwärtig in der Heisfelder Straße befindlichen Grundstück gewaltsam geöffnet. Aus dem Schuppeninneren werden ein Ratschenkasten, ein Werkzeugkasten und diverse Schraubendreher entwendet. Im Anschluss verschaffen sich die unbekannten Täter auch noch gewaltsam Zutritt zu einer Blockhütte auf dem Grundstück, bevor sie den Tatort verlassen.

Leer - Diebstahl eines PKW / Zeugenaufruf!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwenden unbekannte Täter einen im Leeraner Stadtteil Heisfelde, Straße Pferdeweide, abgestellten schwarzen PKW VW Golf VI mit Kennzeichen Leer. Der Halter des PKW bemerkt das Abhandenkommen am Mittwoch gegen 06:00 Uhr. Er hatte das Fahrzeug am Vorabend, gegen 22:00 Uhr, auf seiner Grundstücksauffahrt abgestellt. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise.

Leer - Diebstahl von Motorroller

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch wird aus einem Unterstand im Leeraner Conrebbersweg ein Motorroller der Marke MBK entwendet. Das gestohlene Kleinkraftrad wird am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr, durch eine Streifenbesatzung überprüft und sichergestellt. Eine Nachfrage bei dem geschädigten Eigentümer des Motorrollers ergibt, dass dieser den Diebstahl bis dato noch nicht einmal bemerkt hatte. Im weiteren Verlauf werden zwei 18 Jahre alte Männer aus Papenburg als Beschuldigte des Rollerdiebstahls ermittelt. Gegen diese werden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Brand eines Holzunterstandes

Am Mittwoch, gegen 19:40 Uhr, melden Zeugen den Brand eines Holzunterstandes im Emder Stadtteil Conrebbi. Dieser diente Personen als Aufenthaltsort bzw. Treffpunkt sowie als Schutz vor Niederschlag. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr steht der Unterstand bereits in Vollbrand. Dieser kann jedoch vollständig gelöscht werden. Am Brandort erfolgte eine Spurensuche der Polizei. Die Brandursache ist aktuell unbekannt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

