Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Beifahrerin leicht verletzt, beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Ein 51-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag, 21.11.2019, mit seinem Pkw VW die Mitscherlichstraße in südlicher Richtung, in der Absicht, seine Fahrtrichtung beizubehalten. An der Kreuzung Bremer Straße missachtete der 51-Jährige die Vorfahrt eines Pkw Mercedes, in dem ein 60-Jähriger saß. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die im VW sitzende 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

