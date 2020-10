Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - PKW-Diebstahl

Grauer Audi Q7 mit dem Kennzeichen KLE-SN40 entwendet

Emmerich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (11. Oktober 2020) entwendeten unbekannte Täter einen grauen Audi Q7 aus einer Einfahrt an der Bredenbachstraße. Der etwa zehn Jahre alte Wagen ist mit der Keyless-Go-Funktion ausgestattet und trägt das Kennzeichen KLE-SN40. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum oder zum Verbleib des Autos bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

