Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

TUT) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (07.07.2020)

Wehingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die am heutigen Dienstagvormittag im Zeitraum von 10.00 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gosheimer Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter verursachten im genannten Zeitraum auf unbekannte Art und Weise zwei Eindellungen an der Heckklappe eines auf dem Parkplatz stehenden, schwarz lackierten Skoda Octavia mit Tuttlingen Kennzeichen. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

