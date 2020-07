Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

TUT) Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit 12 Jahre altem Fußgänger (06.07.2020)

Gosheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Brühlstraße ereignete.

Der unbekannte Lenker eines weiß oder hell lackierten Kleinwagens befuhr zu dieser Zeit die Brühlstraße aus Richtung Ortsmitte in Richtung der Einmündung der Brühlstraße in die Gehrenstraße und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Oberarm eines 12 Jahre alten Schülers, der in Begleitung eines gleichaltrigen Schülers an der Gehwegkante auf dem rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Gehweg ebenfalls in Richtung der genannten Einmündung ging. Der Schüler stürzte nach der Kollision auf den Gehweg. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Lenker des Kraftfahrzeugs kam an der Unfallstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

