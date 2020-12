Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Jugendliche beschädigen mit Schneeballwürfen Fenster eines Discounters in der Schubertstraße - Polizei bittet um Hinweise (06.12.2020)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-KreisVS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich mehrere Jugendliche haben am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, mit Schneebällen eine Seitenscheibe im Eingangsbereich eines Discounters in der Schubertstraße eingeworfen und so nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. Ein Verkehrsteilnehmer hatte zuvor im Bereich des Discounters Jugendliche beim Werfen von Schneebällen beobachtet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

