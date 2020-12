Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Dieb zertrümmert Beifahrertürscheibe 5.-6.12.20

SingenSingen (ots)

Mit einem Feuerlöscher hat am letzten Wochenende ein Dieb die Beifahrertürscheibe eines BMW-Geländewagen zertrümmert. Aus dem Auto, das in einer Tiefgarage in der Schauinslandstraße stand, stahl er ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag und zahlreichen Dokumenten. Vom Dieb fehlt derzeit jede Spur. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell