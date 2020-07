Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht: Corona-Erkrankung des Sohns vorgetäuscht - Seniorin wird Opfer von Betrügern

Neuss-Holzheim (ots)

Am Mittwoch (01.07.) informierte gegen 9:10 Uhr eine Mitarbeiterin einer Bank die Polizei über einen möglichen Enkeltrick.

Die Polizeibeamten suchten die betreffende Seniorin aus Neuss-Holzheim auf und erfuhren, dass die lebensältere Frau tatsächlich bereits seit Montag mehrere Anrufe von ihrem angeblichen "Sohn" erhalten habe, der sich zurzeit in einer Düsseldorfer Klinik befinde, da er an Corona erkrankt sei. Für Medikamente benötige er nun dringend eine höhere Summe Bargeld. Dies hätte ihr auch ein Professor, den er zugeschaltet habe, erklärt.

Da die über 80-Jährige zunächst nicht so viel Bargeld im Haus hatte, schlug der vermeintliche Sohn vor, dass sie vorerst auch Goldschmuck und andere Wertsachen zusammensuchen könne. Ein Kurierdienst würde das Ganze am Dienstag (30.06.), um 16 Uhr, abholen. Zu dem besagten Termin erschien auch tatsächlich ein Mann, der sich "Herr Koch" nannte. Er war korpulent und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er nahm den Jutebeutel mit dem Schmuck und den Wertsachen an der Friedhofstraße in Empfang und verschwand wieder.

Am nächsten Morgen (01.07.) rief der falsche "Sohn" wieder an und fragte nach dem Geld. Die Seniorin holte anschließend eine hohe Summe Bargeld von der Bank und hätte auch dieses Geld übergeben, hätte man in der Bank nicht schnell reagiert und die Polizei gerufen. Es zeigte sich, dass die über 80-Jährige Opfer von Betrügern geworden war.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Dienstag (30.06.), gegen 16 Uhr, verdächtige Beobachtungen an der Friedhofstraße in Neuss-Holzheim oder Umgebung gemacht haben. Wer Hinweise geben kann auf Personen oder Fahrzeuge, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei: Betrüger haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Derzeit nutzen sie zusätzlich die allgemeine Verunsicherung durch den Coronavirus aus, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Auch als Angehörige sollten Sie sich der Problematik bewusst werden. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Schwiegereltern, Großeltern und anderen Senioren in der Verwandtschaft. Gerade in der derzeitigen Situation sind lebensältere Menschen noch öfter allein; rufen Sie sie regelmäßig an, sprechen Sie mit ihnen über diese Betrugsversuche am Telefon. Wenn Ihre Eltern wissen, dass sie bei solchen Anrufen Rücksprache mit ihren Verwandten halten sollten und diese selbst anrufen, ist schon viel gewonnen - wie dieser Fall zeigt.

Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen, auch mit Coronabezug, finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

