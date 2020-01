Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer auf Laub ausgerutscht

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (9. Januar) stürzte gegen 13.35 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Roller auf der Diksmuider Straße in Finnentrop. Der Rollerfahrer fuhr in Richtung "Alte Serkenroder Straße" und passierte dabei einen Laubhaufen. Er geriet ins Rutschen und stürzte auf die linke Fahrzeugseite. Dabei zog sich der 32-Jährige eine Verletzung am linken Bein zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

