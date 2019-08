Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- Feuer aus Ofen greift auf Bücher über

Straubenhardt (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstag kurz vor Mitternacht in die Hubertusstraße ausrücken. In einem Einfamilienhaus hatte der Rauchmelder ausgelöst und einen anwesenden 29-jährigen Bewohner geweckt. Dieser stellte fest, dass Feuer aus dem Ofen bereits auf danebenstehende Bücher übergegriffen hatte. Löschversuche des Mannes mittels Gartenschlauch schlugen fehl, so dass die 44 Feuerwehrkräfte aus Straubenhardt und Neuenbürg die Flammen löschten. Der 29-Jährige wurde wegen Verdachts der Rauchgasintoxikation behandelt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

