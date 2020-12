Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Beim Abbiegen gestreift 6.12.20, 10.15 Uhr

SingenSingen (ots)

In der Rielasinger Straße sind am Sonntagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Eine 31 Jahre alte VW-Touran-Fahrerin kam von der Feldstraße und bog nach rechts in die Rielasinger Straße ein. Dort stieß sie aus noch ungeklärter Ursache gegen den Ford- Minivan eines 74-Jährigen, der seinerseits nach links in die Feldstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand Blechschaden in noch nicht bekannter Höhe. Beide Autos blieben nach dem Unfall noch fahrbereit.

