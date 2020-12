Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte werfen Eingangstür der Hirschbergschule in der Mozartstraße ein - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-KreisVS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter mit einem Stein die Eingangstür der Hirschbergschule in der Mozartstraße eingeworfen. Hierbei entstand an der Glastür Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

