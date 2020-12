Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Andauernder Streit zwischen zwei Familien führt zu einer heftigen Körperverletzung und einem größeren Polizeieinsatz in der Rielasinger Straße - Polizei bittet um Hinweise (05.12.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Ein andauernder Streit zwischen zwei aus Syrien stammenden Familien hat am Samstagabend zu einer heftigen Körperverletzung an einem 47-jährigen Mann und zu einem größeren Polizeieinsatz in der Rielasinger Straße im Bereich des Gebäudes Nummer 170 geführt. Bereits seit einiger Zeit gibt es zwischen den beiden Familien teils heftigen Streit und es kam schon zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen.

Am Samstagabend, etwa gegen 18.30 Uhr, schlugen dann mehrere, vermutlich vier derzeit noch unbekannte Personen auf einen 47-jährigen Mann ein, der gerade ein Restaurant in der Rielasinger Straße verlassen hatte und sich zu einem in der Nähe abgestellten Auto begab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die sofort flüchtenden Täter den Angehörigen der rivalisierenden Familie zuzuordnen sein dürften. Bei der Tat wurde der 47-Jährige durch mehrere Schläge erheblich im Gesicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Schnell sammelten sich auf der Straße und dem Gehweg im Bereich des Lokales Familienangehörige des Geschlagenen. Um eine Eskalation zwischen den Familien zu verhindern, rückte die Polizei mit mehreren Streifen an, sodass die aufgebrachte Menge schließlich dazu bewegt werden konnte, wieder in ihre Wohnungen zu gehen. Derzeit dauern die Ermittlungen nach den Tätern an. Zudem wird gegen Einzelne wegen möglichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ermittelt.

Personen, die Angaben zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und den vermutlich vier derzeit noch unbekannten und wahrscheinlich männlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (Tel.: 07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

