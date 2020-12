POL-KN: )Konstanz-Wollmatingen) Trickbetrüger ergaunern mehrere tausend Euro (04.12.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz-Wollmatingen) Trickbetrüger ergaunern mehrere tausend Euro (04.12.2020)

Konstanz-Wollmatingen

Mit der sogenannten Enkeltrickmasche haben unbekannte Betrüger am vergangenen Freitag eine 82-jährige Seniorin aus Wollmatingen um ihre Ersparnisse gebracht. Die Frau übergab in gutem Glauben an ihre Enkelin mehrere tausend Euro einer unbekannten Vermittlerin. Zuvor gab sich ein unbekannter Anrufer als Notar aus und erzählte der Frau von Schulden der Enkelin, die sie durch Möbelkauf in Höhe von 20.000 Euro habe. Anschließend wurde die 82-Jährige dazu gebracht, ihr Bargeld einer unbekannten Frau gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Brandenburger Straße / Allensteiner Straße zu übergeben. Die unbekannte in schwarz gekleidete Frau mit schwarzer Kurzhaarfrisur entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Mannheimer Straße. Der Vorfall wurde erst nachträglich durch ein Familienmitglied der Polizei gemeldet.

Personen, die am Freitag gegen 14.30 Uhr die Geldübergabe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen.

Hinweise zu den immer wieder auftauchenden Betrugsphänomen "Enkeltrick" und dem mit ähnlicher Masche funktionierenden "Falschen Polizeibeamten" findet man im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Tipps und Hilfe bekommt man auch bei allen örtlichen Polizeidienststellen. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmaschen aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

