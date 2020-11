Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Am Mittwoch kam es auf der B 56 Höhe Altenburg zu einem Auffahrunfall.

Ein 82-Jähriger aus Niederzier befuhr gegen 11:30 Uhr die B 56 aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren. Nach seinen Angaben blendete ihn die Sonne, sodass er zu spät wahrnahm, dass die Ampel an der Altenburger Kreuzung rot zeigte. Zwar bremste er noch, konnte aber nicht verhindern, dass er auf ein an der Ampel stehendes Fahrzeug auffuhr. Dessen Fahrer, ein 74-jähriger Jülicher, wurde durch den Unfall verletzt. Er musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Beifahrerin, 72 Jahre alt, und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt und dementsprechend ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 33000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

