POL-DN: Drei Mülltonnenbrände

Düren (ots)

In unmittelbarer Nähe zueinander und innerhalb weniger Stunden gingen in der Nacht zu Donnerstag drei Müllcontainer in Flammen auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die drei Tatorte liegen etwa drei Gehminuten voneinander entfernt im Osten Dürens. In allen Fällen wurden Polizei und Feuerwehr gerufen. Zeugen trugen durch ihr Einschreiten dazu bei, dass die Flammen nicht auf weitere Tonnen übergreifen konnten. Die Müllbehälter wurden durch die Brände allerdings vollständig zerstört.

Der erste Brand wurde gegen 01:25 Uhr in der Königsberger Straße entdeckt. Hier sollen drei Kinder im Alter von geschätzten zehn bis zwölf Jahren gesehen worden sein, wie sie den Brandort beim Eintreffen der Feuerwehr verließen.

Um 04:30 Uhr brannte eine Tonne in der Dresdener Straße. Ein Zeuge räumte umstehende Müllbehälter beiseite, bis die Feuerwehr zum Löschen der brennenden Tonne eintraf.

Etwa eine Stunde später, gegen 05:30 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr dann wieder in die Königsberger Straße aus. Unmittelbar neben der ersten Brandörtlichkeit stand nun ein Müllcontainer in Flammen.

Die räumliche und zeitliche Nähe zueinander lässt stark auf einen Zusammenhang zwischen den Bränden schließen. Eine fahrlässige Inbrandsetzung scheint eher unwahrscheinlich. Hinweise auf verdächtige Personen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

