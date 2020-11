Polizei Düren

POL-DN: Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

VettweißVettweiß (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden Dienstagmittag vier Personen leicht verletzt. Eine Autofahrerin hatte eine Verkehrssituation falsch eingeschätzt und war auf ein stehendes Auto aufgefahren.

Gegen 13:25 Uhr befuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Vettweiß die K 28 aus Richtung Jakobwüllesheim kommend in Fahrtrichtung Vettweiß. In Höhe der Dürener Straße verlangsamte sie ihre Fahrt, weil sie dort nach links abbiegen wollte. Da sie Gegenverkehr hatte, musste sie warten. Im Rückspiegel sah sie einen sich nähernden Pkw. Dessen Geschwindigkeit kam ihr zu hoch vor, als dass er noch hinter ihr stehen bleiben könne. Die 22-Jährige versuchte noch mit Vorwärtsrollen, Warnblinkanlage und Hupen auf die Verkehrssituation aufmerksam zu machen. Die 26-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos erfasste die Situation jedoch nicht und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso zwei weitere Insassen, eine 51-Jährige und ein Säugling, im Wagen der Jüngeren. Alle wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro.

