POL-DN: Dreister Dieb kommt ins Haus

Ein bislang unbekannter Täter machte sich den Umstand zu Nutze, dass die Tür zu einem Wohnhaus offen stand. Er ging hinein und stahl Bargeld, wurde allerdings beobachtet. Wer kennt diesen Mann?

Am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr suchte eine männliche Person ein Wohnhaus an der Karl-Arnold-Straße auf. Der Zugang hierzu gelang ihr problemlos, denn eine Tür war aufgrund von stattfindenden Renovierungsarbeiten geöffnet. Der Unbekannte begab sich in das Innere des Gebäudes und nahm Bargeld aus einer Tasche an sich, mit dem er zu Fuß in Richtung Dechant-Bohnekamp-Straße flüchtete.

Der Mann, der vermutlich wenige Tage zuvor schon einmal dieses Haus aufgesucht hatte, dabei jedoch erwischt worden war, ist geschätzte 35 bis 40 Jahre alt. Er ist etwa 170 bis 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat dunkles Haar und trägt einen ungepflegt wirkenden Oberlippenbart. Bekleidet war er am Dienstag mit einer dunklen Jeans sowie einer braunen Jacke mit schwarzem Rückenteil.

Hinweise auf den Gesuchten werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten. Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass niemand ungehindert Ihr Wohnhaus betreten kann. Auch kurze Zeiträume, zum Beispiel während Sie Einkäufe aus Ihrem Wagen laden, reichen Dieben oft aus, um sich an Ihrem Eigentum zu bereichern. Bieten Sie ihnen am besten gar keine Gelegenheit hierzu.

