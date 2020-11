Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Kollision an Einmündung - Polizei sucht Unfallzeugen

HeidelbergHeidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Dossenheimer Landstraße/Fritz-Frey-Straße ereignete, sucht die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Fahrer eines Ford von der Fritz-Frey-Straße trotz bestehendem Rotlicht der Ampel nach links auf die B 3 in Richtung Dossenheim abgebogen sein. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem Mazda-Fahrer, der von der Dossenheimer Landstraße nach links in die Fritz-Frey-Straße einbog. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

