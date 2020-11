Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß im Gegenverkehr

JülichJülich (ots)

Zwei Autos stießen Montagmorgen frontal zusammen. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 07:55 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Jülich die Haubourdinstraße aus Richtung Neusser Straße kommend in Fahrtrichtung von-Schöfer-Ring. Rechtsseitig waren Fahrzeuge geparkt, sodass sie in dortige Lücken einfuhr, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Als sie aus einer Lücke heraus wieder anfuhr, kam ihr ein Fahrzeug entgegen. In der Annahme dessen Fahrer würde sie vorbei lassen, fuhr sie weiter. Beide Wagen stießen jedoch frontal zusammen. Der Fahrer des anderen Autos, ein 71-Jähriger aus Jülich, wurde durch den Unfall verletzt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die 19-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell