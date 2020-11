Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche auf Baustelle und Firmengelände

Düren/KreuzauDüren/Kreuzau (ots)

Über das Wochenende hinweg verübten jeweils Unbekannte zwei Einbrüche. Ziele waren eine Baustelle in Düren und eine Autowaschanlage in Kreuzau. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitagmittag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen, 06:30 Uhr, statteten Diebe einer Baustelle an der Dürener Paradiesstraße einen Besuch ab. Um einen abgestellten Baucontainer aufzubrechen, versetzten sie einen vor dem Container geparkten Radlader. Anschließend entsicherten sie den Baucontainer, knackten ein Vorhängeschloss und stahlen Werkzeug und Baumaschinen aus dem Inneren. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zwischen 18:00 Uhr am Samstagabend und 12:00 Uhr Sonntagmittag brachen ebenfalls Unbekannte in eine Autowaschanlage an der Dürener Straße in Kreuzau ein. Sie verschafften sich Zugang zu einen Bürocontainer und einem Technikraum. Dort entwendeten sie den Schlüssel für einen Münzautomaten und stahlen daraus das eingeworfene Münzgeld.

In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren zu melden.

