Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume

Düren/IndenDüren/Inden (ots)

Unbekannte machten sich am Wochenende an verschiedenen Örtlichkeiten zu schaffen.

So zerstörten Unbekannte zwischen Freitag- und Samstagabend eine Scheibe an einem Bürocontainer auf dem Gelände des "Indemanns". Beim Hineinklettern stießen der oder die Einbrecher Gegenständen hinunter. Da die Anlage derzeit geschlossen ist, konnte keine Beute gemacht werden.

Am Samstag gegen 15:40 Uhr wurde am Thomas-Morus-Haus der Alarm ausgelöst, weil ein Fenster aufgehebelt worden war. Als ein Sicherheitsdienst später am Gebäude eintraf, stellte dieser fest, dass im Inneren Räume nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt worden waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie im Tatzusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell