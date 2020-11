Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bekiffter Autofahrer

HauensteinHauenstein (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, wurde in der Pirmasenser Straße der Fahrer eines Opel Corsa kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 29-jährige Pirmasenser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabisprodukte, worauf der Mann einräumte, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe entnommen.|pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06391-916 201





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell