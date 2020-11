Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken

Zeit: 19.11.2020, 12:10 Uhr. Ort: Zweibrücken, Lützelstraße. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, der die Alte Ixheimer Straße in Richtung Lützelstraße befuhr, versuchte nach links in die Oselbachstraße abzubiegen. Er zog hierzu etwas nach vorne und stoppte bis zum Stillstand ab. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer, der die Lützelstraße aus Richtung Oselbachstraße kommend in Richtung Kaiserstraße befuhr, wich leicht nach links aus und versuchte am Pkw des 54-Jährigen vorbeizufahren, als er erkannt hatte, dass dieser stoppte. Jedoch fuhr der 54-Jährige plötzlich wieder los, weil ein in Richtung Oselbachstraße fahrender Lkw kurz anhielt und er (der 54-Jährige) dachte, dass dieser ihn einfahren lassen wollte. Dabei achtete er nicht mehr auf den von links kommenden Wagen des 70-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beim Zusammenstoß erlitt der 70-Jährige eine Knieprellung, blieb ansonsten aber unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen addierte sich auf ca. 10.000 EUR. | pizw

