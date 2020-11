Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (414/2020) Flucht vor der Polizei - Mutmaßlicher Autodieb überholt in der Jheringstraße trotz Gegenverkehr, Zeugen und gefährdete Autofahrer gesucht

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Jheringstraße Sonntag, 8. November 2020, gegen 18.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Mit einem im Maschmühlenweg gestohlenen blauen VW Lupo hat ein mutmaßlicher Autodieb am vergangenen Sonntagabend (08.11.20) gegen 18.00 Uhr in der Jheringstraße vermutlich mehrere entgegenkommende Autofahrer gefährdet. Betroffene werden jetzt gesucht.

Gegen den bereits polizeilich bekannten 30-jährigen Mann laufen nun Ermittlungen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Kfz-Diebstahls.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte Wagen und Fahrer wenig später am Groner Tor und nahmen die Verfolgung auf. Die anschließende Flucht vor den Streifenwagen der Polizei zog sich über die Bürgerstraße und den Rosdorfer Weg bis zur Jheringstraße. Hier überholte der 30-Jährige nach derzeitigen Informationen trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge und beschädigte einen Funkstreifenwagen. Vermutlich nur, weil die Entgegenkommenden geistesgegenwärtig reagierten, blieben Unfälle aus. Der Bovender bog schließlich auf das Gelände der Polizeidirektion Göttingen an der Groner Landstraße ein und hielt an. Während seiner Überprüfung machte er einen verwirrten, desorientierten Eindruck.

Das ermittelnde 2. Fachkommissariat bittet insbesondere Autofahrer, die am vergangenen Sonntagabend gegen 18.00 Uhr von dem Flüchtenden in der Jheringstraße gefährdet wurden, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

