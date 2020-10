POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Auffahrunfall nach Gefahrenbremsung - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag gegen 12:00 Uhr war eine 43 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der B290 von Steinbach in Richtung Jagstheim unterwegs. Hinterem Opel fuhr ein 25-Jähriger in seinem Audi und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem grauen Opel Astra. Als die Opel-fahrerin nach links auf einen Feldweg abbiegen und dafür den Blinker setzte, bemerkte sie, dass der Opel Astra-Fahrer zum Überholen angesetzt hatte. Die 43-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung mit ihrem Wagen ein und brachte diesen zum Stillstand. Der nachfolgende 25-jährige Audi-Fahrer bemerkte das Bremsmanöver der Opel-Fahrerin schaffte es aber nicht mehr eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Opel-Fahrer, welcher überholt hatte, setze sein Überholmanöver und seine Fahrt fort.

Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen mit Hinweisen auf den bislang unbekannten Fahrer des grauen Opel Astra sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 15:30 Uhr Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße Breitwiesen. Im Inneren des Gebäudes gingen die Täter wenig zimperlich vor und hebelten teils mit brachialer Gewalt Zwischentüren auf. Diebesgut konnten die Eindringlinge offenbar nicht erbeuten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 2.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

