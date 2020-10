POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Frontalzusammenstoß - Exhibitionist im Supermarkt - Farbschmierereien - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Obersontheim: Farbschmierereien

In der Straße Hermannstal und in der Schwabenstraße wurden zwischen Montagabend, 19:45 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, zwei Garagentore, eine Wohnungseingangstür sowie eine Kellertür mit Farbe beschmiert. Unter anderem wurden auch Hakenkreuze aufgemalt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: Exhibitionist im Supermarkt

Der Polizei in Schwäbisch Hall wurde am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr mitgeteilt, dass in einem Supermarkt in der Johanniterstraße etwa eine Stunde zuvor ein Mann im Kassenbereich stand, welcher seinen Penis aus der Hose holte und für jedermann sichtbar daran manipulierte. Der Mann hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit einer grauen Jogging-Jacke sowie eine braune Jogginghose. Zudem trug er schwarze Sneakers. Er hatte noch einen blauen Eastpak-Rucksack bei sich. Vermutlich war der Mann in Begleitung einer weiteren Person, welche im Markt einkaufte, während er im Kassenbereich auf ihn wartete. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Tödlicher Frontalzusammenstoß

Gegen 11:20 Uhr am Dienstag kam es auf der K2576 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter VW Passat-Fahrer war auf der Westumgehung von der Autobahn kommend in Schwäbisch Hall unterwegs. Dabei folgte er einem vorausfahrenden LKW., welchen der junge Fahrer kurz vor Wackershofen überholen wollte. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Holztransporter. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat über die Fahrbahn geschleudert. Ein hinter dem Passat fahrender Audi passierte die Unfallstelle unbeschadet, Ein weitere Audi wurde von dem schleudernden Passat getroffen. Der 20 Jahre alte VW-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Holztransporters wurde leicht verletzt. Die 61-jährige Fahrerin des Audi wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro. Die K2576 war für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigungsarbeiten gesperrt.

Crailsheim: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen zwischen 10:10 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz im Grundweg die Seitenscheibe eines dort geparkten Fiat Punto eingeschlagen und aus dem Wageninneren eine Handtasche entwendet. Neben diversen Dokumenten befand sich auch ein niedriger Bargeldbetrag in der Handtasche.

Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Gaildorf: PKW kollidiert mit Gabelstapler

Am Dienstag um kurz vor 9 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Golf den Julius-Wizemann-Ring. Hierbei schätzte sie den Abstand zu einem Gabelstapler, welcher rückwärts in eine dortige Baustelle einfuhr, falsch ein und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

