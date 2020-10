Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf Baustelle, Fahrraddiebstahl, weitere Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfall auf Baustelle-Zeugen gesucht

Ein 26-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf einer Baustelle in der Jurastraße mit seinem Sprinter rückwärts. Dabei übersah er einen Arbeiter und erfasste ihn. Der 59-Jährige zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der bevorstehende Unfall wurde wohl von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern beobachtet, die noch durch Hupen auf die Gefahrensituation aufmerksam machten. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.

Aalen-Dewangen: Von Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Ford Transit kam ein 46-jähriger Fahrzeuglenker am Montag gegen 15 Uhr auf der Leintalstraße, Höhe der Einmündung Stollwiesen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem auf dem Gehweg angebrachten Pfosten kollidierte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Neresheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker geriet zwischen Montag und Dienstag vermutlich beim Rückwärtsrangieren auf der Kösinger Straße auf den Gehweg, wo er gegen den Mast einer Straßenlaterne prallte, die dadurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel. 07326/919001

Aalen: Diebstahl von zwei E-Bikes

Am Samstag bemerkte ein 52-jähriger Geschädigter, dass aus dem verschlossenen Kellerraum seines Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße zwei hochwertige E-Bikes im Wert von einigen tausend Euro entwendet wurden. Eines der Räder der Marke Centurion Lhasa ER 2500 i - EQ ist ein Jahr alt und hat einen Wert von ca. 4400 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke auf der Nördlinger Straße beschädigte eine 28-jährige Opel-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 10.25 Uhr einen gegenüber geparkten BMW. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Unfälle aus Unachtsamkeit

Waldstetten: Einen Schaden von ca. 1500 Euro verursachte eine 72-jährige Hyundai-Lenkerin, als sie am Dienstagvormittag gegen 8.25 Uhr rückwärts aus ihrem Garagenhof auf den Bernhardusweg einfuhr und eine von rechts aus der Rosensteinstraße kommende 47-jährige Hyundai-Lenkerin übersah. Spraitbach: Am Dienstagmorgen fuhr eine 59-jährige Ford-Lenkerin gegen 7.25 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Höniger Straße ein und streifte dabei den VW einer dort fahrenden 31-Jährigen.

