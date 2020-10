Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Vermisstenfahndung, Unfälle, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Passat beschädigte eine 23-Jährige am Montagabend kurz vor 21 Uhr einen in der Wellandstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 1300 Euro entstand.

Aalen-Fachsenfeld: 11.500 Euro Schaden

Auf rund 11.500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 57-Jähriger am Montagnachmittag verursachte. Gegen 16 Uhr fuhr er mit seinem Pkw VW Golf gegen einen in der Sandfeldstraße abgestellten Pkw Opel. Der Unfallverursacher gab an, dass er kurz eingeschlafen sei. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Neresheim: In Schützenverein eingebrochen

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr drangen Unbekannte in das Vereinsheim des Schützenvereins in Hohlenstein ein. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 4500 Euro. Hinweise auf die Einbrecher bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen-Ebnat: Aufgefahren

Auf der Landesstraße 1084 fuhr ein 57-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw Ford auf den vor ihm fahrenden Pkw VW Polo eines 38-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren Pkw Fiat am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Bahnhofstraße anhalten. Ein 56-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1100 Euro entstand.

Ellwangen: Polizeihubschrauber an Vermisstensuche beteiligt

Am Montagabend gegen 20 Uhr meldete ein 54-Jähriger seine 50 Jahre alte Lebensgefährtin als vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, wurde eine umfangreiche Suche gestartet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Frau konnte gegen 3.20 Uhr im Bereich Oberdorf aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht werden.

Kirchheim/Unterriffingen/Bopfingen: Einbrüche in Jugendhütten

Einen Gesamtschaden von rund 900 Euro hinterließen bislang Unbekannte bei zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch. Zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Montagabend, 18.15 Uhr drangen die Täter in die Riesblickhütte Kirchheim und die Hütte Raimle Baldern ein, wo sie geringe Bargeldbeträge erbeuteten. Ein Einbruch in die Hütte Riffingen misslang, da die Täter nicht in die Hütte gelangten. Sachdienliche Hinweise in allen Fällen nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960212 entgegen.

Ellwangen: Zweirad entwendet

Ein Unbekannter entwendete am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Zweirad der Marke Simson, das mit einem Fahrradschloss beim Abstellplatz der Kreisberufsschule in der Berliner Straße angeschlossen war. Das gelbe Moped hat das Versicherungskennzeichen 454 UPL. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem VW Tiguan beschädigte ein 65-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen in der Karlstraße geparkten Pkw Ford, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Schulstraße ein dort parkender BMW beschädigt. Es entstand rund 1500 Euro Schaden. In der Weißensteiner Straße wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend ein VW beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsätze

Mit 23 Einsatzkräften rückte die Gmünder Feuerwehr am Montagabend in die Breslauer Straße aus. Wie sich herausstellte, hatte dort gegen 22.30 Uhr entgegen erster Befürchtungen nicht ein Gebäude, sondern lediglich der Schornstein vermutlich wegen Glanzruß gebrannt.

Wenige Stunden später gegen 2 Uhr rückten nochmals acht Einsatzkräfte, diesmal in die Rektor-Klaus-Straße, Höhe des dortigen Seniorenzentrums aus. Dort brannten rund 30 Gelbe Säcke, die in Gitterboxen gelagert waren. Vermutlich haben Jugendliche die Säcke angezündet. Eine Fahndung nach ihnen verlief jedoch ohne Erfolg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

