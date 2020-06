Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung auf Gelände der Eisenbahn

Haselünne (ots)

In der vergangenen Woche haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der Emsländischen Eisenbahn eine Hydraulikpumpe an einem Förderband beschädigt. Das Förderband steht unmittelbar an den Gleisen in Höhe der Straße "Nonnenwall". Der entstandene Schaden ist nicht unerheblich. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

