POL-EL: Freren - Parkbank durch Trecker beschädigt (Ergänzung)

Freren (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Straße Zur Meßlage zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte dort eine Parkbank des örtlichen Heimatvereins angefahren und beschädigt. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Schaden durch ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug entstanden sein dürfte. Zeugen haben einen roten Traktor mit roten Felgen am Tatort beobachtet. Die Zugmaschine führte einen Muldenkipper. Vermutlich war ein auswärtiges Kennzeichen, MI- oder NI- ab Fahrzeug angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

