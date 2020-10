Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Parkrempler und Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Parkplatzrempler

Am Montagmorgen wollte eine 18-jährige BMW-Lenkerin gegen 7.50 Uhr auf dem Parkplatz des Kreisberufsschulzentrums in der Berliner Straße in eine Parklücke einfahren. Als sie beim Rangieren zurücksetzte, kollidierte sie mit dem vorbeifahrenden 20-jährigen Peugeot-Lenker. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Diebstahl aus Wohnmobil

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen drang ein Unbekannter über die Seitenscheibe der Fahrerseite in ein Wohnmobil ein, das zwischen zwei Gebäuden am Marktplatz abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendete er eine Herrenarmbanduhr der Marke Diesel mit einem quadratisch grünen Ziffernblatt sowie einem silberfarbenen Armband. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib der Uhr bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

