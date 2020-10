Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht, Diebstahl, Unfälle, Exhibitionist, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Oberkochen: Wer wurde gefährdet?

Am Sonntagabend befuhr gegen 21.15 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw VW die B 19 zwischen Königsbronn und Aalen. Zeugenaussagen zufolge fuhr er Schlangenlinien und kam dabei auch auf die Gegenfahrspur. Dadurch mussten wohl mehrere Autofahrer ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 43-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Aalen-Unterkochen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Beamte des Aalener Polizeireviers wollten am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr ein Fahrzeug anhalten. Der Autofahrer ignorierte jegliche Anhaltesignale und fuhr einfach weiter. In der Knöcklinstraße hielt er schließlich an. Als auch die Beamten ausstiegen, ließ der 43 Jahre alte Autofahrer seinen Rottweiler auf die Polizeibeamten los, so dass diese sich zunächst in den Streifenwagen zurückziehen mussten. Nach mehrmaliger Aufforderung sperrte der Mann den Hund in einen Zwinger. Der 43-Jährige, der im Verdacht stand, unter Alkoholeinwirkung gefahren zu sein, verweigerte einen Alkoholtest sowie Blutentnahme. Da der Mann sich vehement gegen die Maßnahmen wehrte, wurden ihm Handschließen angelegt, woraufhin er die eingesetzten Beamten massiv beleidigte. Der 43-Jährige wurde anschließend zur Blutentnahme in Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Essingen: 25.000 Euro Sachschaden

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Opel befuhr ein 54-Jähriger die Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Daimlerstraße überholte er einen 26-jährigen Fahrer eines Elektrorollers. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und durchbrach im Einmündungsbereich einen massiven Metallzaun. Auf dem dahinterliegenden Parkplatz wurden zwei abgestellte Fahrzeuge zusammengeschoben, wobei eines davon noch gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 54-Jährige mit rund 1,7 Promille Alkohol unterwegs war. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem musste er dort eine Blutprobe abgeben.

Aalen: Linienbus übersehen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Rückwärts fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Skoda damOsterbucher Platz aus einer Parkbucht aus. Dabei übersah er einen Linienbus und streifte diesen. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Lauchheim: Halogenscheinwerfer entwendet

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagvormittag, 11.45 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Bagger, der auf einem Firmengelände Am Mühlweg abgestellt war, neun Halogenscheinwerfer, nachdem sie die entsprechenden Kabel durchgetrennt hatten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Exhibitionist am Bahnhof

Bereits am Samstag gegen 17.30 Uhr befand sich ein Mann mit seinem zwei Kindern im Zug am Bahnhof. Alle drei beobachteten wohl einen bislang Unbekannten, der am Gleis 4 stand, den Mantel öffnete und sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte. Der Unbekannte trug einen langen schwarzen Mantel mit Kapuze und eine schwarze Hose. Weiter Hinweise auf den Mann bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Platzverweis nicht eingehalten

Am Samstagnachmittag betrat gegen 14.30 Uhr ein 45-Jähriger ein Ladengeschäft in der Aalener Innenstadt. Da der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, wurde er von einer Angestellten aufgefordert, sich eine Maske aufzusetzen. Der 45-Jährige verweigerte dies mit der Begründung, dass er ein entsprechendes Attest habe. Nachdem er weiterhin darauf bestand, keine Maske aufzusetzen, wurde er aufgefordert, den Laden zu verlassen, was er jedoch vehement ablehnte. Auch nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen vor Ort waren, weigerte der 45-Jährige sich das Geschäft zu verlassen, woraufhin er von den Polizisten nach draußen "begleitet" wurde. Dort schrie er lautstark herum, was ihm einen Platzverweis für den Bereich des Marktplatzes einbrachte. Trotz dieses Verweises kehrte der 45-Jährige nach kurzer Zeit zurück und bedrohte wohl die Angestellte, die aber die Eingangstüre des Ladens verschlossen hatte. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Ellwangen: Brennende Paletten

Kurz vor 12 Uhr am Sonntagmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen in die Ferdinand-Porsche-Straße ausrücken, nachdem dort auf einem Firmengelände gelagerte Paletten brannten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Vor Ort waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1078 zwischen Bopfingen und Kirchheim erfasste eine 47-Jährige am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mit ihrem Pkw Opel ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Neuler: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Samstagabend zwischen 18.40 Uhr und 18.45 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen Pkw Ford beschädigte, der in der Ellwanger Straße auf einem Kundenparkplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Waldstetten: Einbruch

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Richard-Strauss-Straße ein, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Leinzell: Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die B 29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Zeugenaussagen zufolge fiel das Fahrzeug durch eine unsichere Fahrweise auf, verstieß auf Höhe Böbingen wohl auch mehrfach gegen das Rechtsfahrgebot und kam dadurch zum Teil auf die Gegenfahrspur. Mehrere Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge stark abbremsen oder nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch im weiteren Verlauf als das Fahrzeug auf die Landesstraße 1157 in Richtung Iggingen wechselte, kam es in einer Kurve komplett auf die Gegenfahrspur. Im Bereich Lindach konnte das Fahrzeug von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd angehalten und der Mann überprüft werden. Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes Benz gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Eschach: Vor der Polizei geflüchtet

Mit seinem Pkw Peugeot kam ein 26-Jähriger am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Marktstraße einem Streifenwagen entgegen. Da das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte, wendeten die Beamten und fuhren dem Pkw hinterher. Der 26-Jährige fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon und hielt auch nicht an, als am Streifenwagen das Blaulicht eingeschaltet wurde. Im Hinterhof eines landwirtschaftlichen Anwesens konnte das Fahrzeug letztlich angetroffen werden. Während des folgenden Gespräches mit dem 26-Jährigen konnte bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem Pkw Honda kam eine 29-Jährige am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße 3334 nach links von der Straße ab, wo das Fahrzeug mehrere Segmente der Leitplanke beschädigte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell