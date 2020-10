Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt - Fahrrad entwendet - Feuerwehreinsatz - Automatenaufbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Fahrrad entwendet

Am Freitag wurde ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad entwendet. Das mit einem Kettenschloss gesicherte Rad der Marke Cube stand an einem dortigen Fahrradabstellplatz. Es handelte sich um den Typ Acces Pink WLS im Wert von ca. 550 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen 18.15 Uhr und 21.25 Uhr ereignete, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

Ein am Klosterplatz geparkter Pkw Ford wurde mutwillig beschädigt. Ein Vandale beschädigte den Außenspiegel des Fahrzeugs und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, das am Samstag in der Zeit von 20.15 Uhr bis ungefähr Mitternacht verübt wurde, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Fahrradfahrer leicht verletzt

Eine 19-jährige Frau stieg am Samstag gegen 15 Uhr in der Schorndorforfer Straße aus einem Pkw VW Golf. Beim Öffnen der Beifahrertür war sie unachtsam und übersah einen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Radweg fuhr. Der 32-jährige Biker konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen Tür und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Weinstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Sonntag in der Bruckwiesenstraße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem sämtliche Tabakwaren sowie das Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defektes kam es in einer Wohnung in der Straße Risselbronnen am Sonntagnachmittag zu einem Schmorbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus, konnte aber schnell Entwarnung geben. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Schwaikheim: Reifen zerstochen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 7:15 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter an einem in der Lindenstraße geparkten Mercedes beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden-Birkmannsweiler: Auto zerkratzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde zwischen Freitag, 13 Uhr und Samstag, 10 Uhr ein in der Bildstraße geparkter Mazda auf der Beifahrerseite zerkratzt. Am geparkten Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Althütte: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr streifte ein Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße einen dort geparkten Pkw Hyundai. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Kirchberg an der Murr: Auf geparkte Pkws gefahren

Eine 65-jährige VW-Fahrerin war am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Backnang unterwegs. In einer Rechtskurve gerät die 65-Jährige auf die Gegenfahrbahn und fährt auf einen geparkten Skoda auf. Dieser wird auf einen ebenfalls geparkten Ford geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

