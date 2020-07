Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vermeintlicher Diebstahl einer Wildkamera (08.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Den Diebstahl einer Wildkamera in einem Waldgebiet auf Gemarkung Tuttlingen meldete am Mittwochabend der dort zuständige Jagdpächter.

Eine gesichert an einem Waldbaum angebrachte Kamera habe am Dienstagabend zuletzt Bilder auf seinen Computer übermittelt. Seither gebe es keine Bilder mehr und die Kamera sei verschwunden. Am heutigen Donnerstag fiel dem Jagdpächter ein, dass er die Kamera im April an einem anderen Standort installierte. Dies fiel ihm wieder ein. An diesem Standort fand er die Wildkamera unversehrt auf. Er konnte anschließend beim Polizeirevier Tuttlingen die zunächst dort aufgenommene Strafanzeige wieder zurücknehmen.

