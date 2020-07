Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Lenker (08.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Mit Verletzungen in die Klinik gebracht werden musste der 14 Jahre alte Lenker eines Pedelecs, der am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr im Bereich der Einmündung des Ulmenweges in die Bodenseestraße den an der Bodenseestraße entlangführenden Fahrradweg befuhr und dort in Folge eines Fahrfehlers stürzte.

