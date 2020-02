Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tiguan zerkratzt - 3.500 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße 10.02.20, 15.30 - 16.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem am 10. Februar beschädigten VW Tiguan in der Innenstadt. Der 66 Jahre alte Besitzer des Tiguans berichtete bei der Anzeigenaufnahme, dass er an diesem Montagnachmittag sein Fahrzeug um 15.30 Uhr auf einem Parkstreifen in der Poststraße nahe der Einmündung zur Schlosserstraße abgestellt habe. Bei seiner Rückkehr eine Stunde später habe er sofort einen Kratzer über die komplette Fahrerseite festgestellt. Wir gehen von einem Schaden von mindestens 3.500 Euro aus, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

