Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141119-1011: Kurze Abwesenheit zu Einbruch genutzt

Nümbrecht (ots)

In Nümbrecht-Marienberghausen sind Einbrecher am Mittwochabend (13. November) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Beerser Hof" eingestiegen. Während einer kurzfristigen Abwesenheit der Bewohner schlugen die Täter zwischen 18.40 und 19.15 Uhr die Glasscheibe einer Nebeneingangstür des Hauses ein und konnten anschließend die Tür von innen öffnen. Im Haus suchten die Diebe das im Erdgeschoss gelegene Schlafzimmer auf und durchsuchten dort gezielt die Schränke. Mit einem Ring und Bargeld konnten sie im Anschluss unerkannt flüchten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

