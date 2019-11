Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141119-1010: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße (Gummersbach-Dieringhausen) haben Unbekannte am Mittwoch (13. November) Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Geschädigten berichteten der Polizei, dass sie das Haus gegen 17.25 Uhr für etwa 90 Minuten verlassen hatten. Bei der Rückkehr fanden sie eine Terrassentür im Kellergeschoss aufgehebelt vor. Im Haus hatten die Einbrecher mehrere Schränke durchsucht und dabei Bargeld und Schmuck aufgefunden. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, setzten Sie sich bitte mit der Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung.

