POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch, Mann in S-Bahn bedroht, Pkw entwendet & Auto beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 9:45 Uhr an der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 18-jährige VW-Fahrerin an einer roten Ampel bremsen musste und fuhr dieser auf.

Waiblingen: Einbruch in Café

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Montag zwischen 2 Uhr und 8 Uhr in ein Café in der Kurzen Straße ein und brachen dort drei Spielautomaten auf. Aus diesen wurden die Geldkassetten entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3500 Euro geschätzt, die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Mann in S3 bedroht - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Waiblingen sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall in der S3, der sich bereits am Sonntag, 11.10.2020 gegen 17:20 Uhr zugetragen hat. Ein 22-jähriger Mann war in der S-Bahn von Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs und wurde hierbei von einem jungen Mann angesprochen. Dieser gab an, dass er wegen eines offenen Haftbefehls in die Schweiz flüchten wolle und hierfür 50 Euro benötige. Der 22-Jährige entgegnete, dass er lediglich 10 Euro dabeihabe. Daraufhin forderte ihn der bisher unbekannte Mann unter Drohungen auf, ihm das Geld zu geben, was das eingeschüchterte Opfer schließlich tat. Anschließend verließ der Täter gemeinsam mit seinen drei Begleitern am Winnender Bahnhof die Bahn. Der Täter ist 20-23 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hat eine normale Statur, dunkle Augen, schwarze Bartstoppeln und einen dunklen Teint. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit drei weißen Streifen an den Ärmeln, eine dunkle Hose, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Schildkappe, die er mit dem Schild nach hinten aufgesetzt hatte. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit weißem Adidas-Logo mit sich. Seine drei Begleiter waren ebenfalls 20-23 Jahre alt und hatten alle ebenfalls einen dunklen Teint. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen

Im kurzen Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter am Sonntagabend einen im Finkenweg abgestellten schwarzen Audi A4. Am Pkw waren zur Tatzeit die Kennzeichen BK-RK 53 angebracht, ob sich diese noch am Fahrzeug befinden, ist unbekannt. Das Auto hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf: Auto beschädigt

Ein auf einem Kundenparkplatz eines Bettengeschäfts in der Stuttgarter Straße stehender Pkw Mercedes wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen mutwillig beschädigt. Bei der Tat wurde die Lackierung des Autos auf der Beifahrerseite zerkratzt. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf den unbekannten Vandalen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

