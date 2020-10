POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeibeamte beleidigt und angespuckt - Einbruch in Modegeschäft - Unfallflucht - Hakenkreuz in Auto eingeritzt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Polizeibeamte beleidigt und angespuckt – wer wurde gefährdet?

Am Samstag gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei in Crailsheim über einen PKW-Lenker informiert, welcher auf der L2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim in Schlangenlinien unterwegs war und hier auch mehrfach den Gegenverkehr gefährdete. In der Haller Straße konnte das Fahrzeug, ein Mercedes CLA, durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Trotz Anhaltesignale und Blaulicht setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Erst unter Hinzuziehung einer zweiten Streife gelang es das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Der Fahrer reagierte extrem verlangsamt und stieg erst nach mehrfacher Aufforderung aus seinem Fahrzeug aus. Bereits beim Aussteigen musste sich der Mann an der Fahrertür festhalten und ging hierbei fast zu Boden. Beim Versuch einen Atemalkoholtest durchzuführen spuckte der 67-jährige Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen wurden die eingesetzten Beamten fortlaufend durch den alkoholisierten Mann beleidigt.

Die Polizei in Crailsheim bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des Mercedes CLA gefährdet wurden bzw. denen die Fahrweise des Mercedes-Lenkers auffiel, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Einbruch in Modegeschäft

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 08:50 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher eine elektrische Eingangstür zu einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße auf, so dass er die Räumlichkeiten betreten konnte. Im Ladengeschäft versuchte der Dieb das Schloss zum Aufenthaltsraum aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 550 Euro geschätzt. Entwendet wurde vermutlich nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Langenburg: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag um kurz nach 6 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW BMW die Hauptstraße Orts einwärts. Im Torbogen kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den Torbogen. Eine durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann wurde deswegen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ilshofen: Hakenkreuz in Auto eingeritzt

Auf die Motorhaube eines PKW, welcher in einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße Burggraben abgestellt war, wurde zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand ein Hakenkreuz eingeritzt. Weitere Hakenkreuze konnte zudem links und rechts neben der Hauseingangstür festgestellt werden. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

Michelbach an der Bilz: Auffahrunfall

Am Sonntag um kurz vor 17 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der L1055, zwischen Rauhenbretzingen und Hessental. Eine 68-jährige Fahrerin eines PKW Toyota erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 59-jährige Lenker eines PKW VW nach links in eine Verbindungsstraße abbiegen wollte und hierzu anhalten musste. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Gaildorf: Fußgänger eventuell von PKW gestreift

Am Samstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr lief ein deutlich alkoholisierter 56-jähriger Mann nach eigenen Angaben auf dem Fahrradweg der Bahnhofstraße in ortsauswärtiger Richtung. Der Mann gab an, dass er sich auf der Strecke in Richtung Gehweg gedreht habe und in diesem Moment rückwärtig von einem unbekannten Fahrzeug gestreift wurde, so dass er stürzte und sich hierbei verletzte. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, die entsprechenden Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Vellberg: Unfallflucht

Am Freitag gegen 23 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße aus Richtung Lorenzenzimmern kommend. Hierbei kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünsteifen. Dabei riss der PKW das Straßenschild mitsamt Betonsockel aus dem Boden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne eine entsprechende Meldung zum Unfallgeschehen zu machen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein PKW der Marke VW. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

