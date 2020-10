Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Kiosk

Am Freitag um kurz nach 3 Uhr überstieg ein bislang unbekannter Einbrecher die Umzäunung des Freibads Goldbach. Anschließend begab der Dieb sich zielgerichtet zum dortigen Kiosk und drang in diesen ein. Vermutlich wurden aus diesem diverse Getränke entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Fenster an Rathaus beschädigt

Am Rathaus in der Hauptstraße wurde zwischen Freitag und Montag eine Scheibe mit einem Stein durch einen bislang Unbekannten eingeworfen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379

Crailsheim: Keine gute Idee

In der Schönebürgstraße wollte am Sonntag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, ein bislang unbekannter Dieb ein Stromkabel, welches an einer Außenfassade eines Gebäudes befestigt war, entwenden. Das Stromkabel mit einer Länge von etwa 15 Meter, wurde durch den Dieb durchsägt, wohl nicht wissend, dass dieses unter Strom (400V) stand. Vermutlich erhielt er hierbei einen nicht unerheblichen Stromschlag, so dass er von seinem weiteren Vorhaben abließ. Durch die Beschädigung des Kabels entstand ein Kurzschluss, so dass ein in der Nähe befindliches Gehöft stromlos wurde. Hinweise in dem spannungsgeladenen Fall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

In der Reinhold-Maier-Straße wurden von einer Baustelle zwischen Sonntagmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, insgesamt 28 Rollen VA4 Dampfsperre im Wert von über 500 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Diebstahl von Quitten

Von einem Wiesenstück an der L1042, beim Erlich-Wald wurden zwischen Mittwoch und Sonntag etwa 50 Kilogramm Quitten entwendet. Hinweise auf den Dieb erbittet der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010.

