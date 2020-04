Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen "Ausreißerinnen" in Gewahrsam

Gelsenkirchen/Landkreis Friesland (ots)

Bundespolizisten nehmen am gestrigen Nachmittag (18. April) zwei Mädchen in Gewahrsam, nachdem sie einen IC ohne Fahrschein nutzten und offensichtlich ohne Erlaubnis ihrer Eltern "ausgerissen" waren.

Die Bundespolizei in Gelsenkirchen wurde am gestrigen Nachmittag vom Personal eines IC von Osnabrück nach Stuttgart darüber informiert, dass im Zug zwei Mädchen ohne Fahrschein wären, die auch nicht zahlen könnten. Als die Bahn in Gelsenkirchen einfuhr, wurden die beiden 14-Jährigen aus dem Landkreis Friesland von der Zugbegleiterin an die Bundespolizisten übergeben. Nachdem sie die Personalien der Mädchen überprüften, kontaktierten die Beamten aufgrund ihres Alters die jeweiligen Familien. Beide bestätigten, dass sich die 14-Jährigen wohl offensichtlich ohne Erlaubnis von zu Hause entfernt hatten. Sie wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Eine Familienangehörige holte die Mädchen am Abend von der Wache der Bundespolizei in Gelsenkirchen ab. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

