POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch in Gartenhütte

Rems-Murr-Kreis (ots)

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Ein Golf-Fahrer befuhr am Montag gegen 15.30 Uhr die K 1841 von Heutensbach kommend und bog nach links auf die L 1080 in Richtung Rudersberg ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der in Richtung Allmersbach fuhr. Dieser musste dem einbiegenden Gespann nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Biker kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Begrenzungspfosten. An seinem Motorrad entstand hierbei ca. 3000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des roten VW Golf 3 Variant, der einen Anhänger mitführte, hielt nach dem Vorfall kurz an und flüchtete anschließend. Hinweise auf den Geflüchteten oder dessen Fahrzeuge nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Betrunken am Steuer

Eine 67-jährige Autofahrerin war am Montagmittag mit über zwei Promille am Steuer und verursachte einen Unfall. Die Mercedes-Fahrerin fiel offenbar bereits in Murrhardt mit einer unsicheren Fahrweise auf. Als sie die K 1808 in Richtung Siebenknie befuhr, kam sie auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie blieb hierbei unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Führerschein ist die betrunkene Autofahrerin vorläufig los, dieser wurde von der Polizei eingezogen. Zudem wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutuntersuchung veranlasst. Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch zu dem Fahrverhalten vor dem Unfallgeschehen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unvorsichtig ausgeparkt

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein Unfall beim Ausparken. In der Rosenstraße fuhren ein 50-jähriger Renault-Fahrer sowie eine Dacia-Lenkerin zeitgleich rückwärts über einen Bordstein auf die Fahrbahn und stießen sodann zusammen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Schorndorf: Von Straße abgekommen

Der 29-jährige Fahrer eines Pkw Audi E-Tron wollte am Montagnachmittag auf die B 29 in Richtung Stuttgart auffahren. Infolge Unachtsamkeit kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und streifte die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein Autofahrer befuhr am Montagmittag gegen 12.15 Uhr die Benzstraße aus Richtung Industriestraße kommend. Er kam hierbei nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab und prallte auf einem Grundstück gegen zwei größere Steine und eine Treppe. Der Autofahrer verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Er flüchtete ohne den Unfall anzuzeigen. Hinweise auf den Geflüchteten wird von der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

Waiblingen: Mitfahrerinnen in Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße. Ein bisher unbekanntes Kleinkind betrat gegen 13:40 Uhr unvermittelt die Straße, weshalb der Fahrer eines Linienbusses eine Vollbremsung durchführen musste. Zwei Mitfahrerinnen im Linienbus zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine ältere Dame nahm das Kind anschließend und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Frau selbst oder Zeugen, die entsprechende Hinweise auf die Frau oder das Kind geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 25 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Montag gegen 15:45 Uhr auf der Landesstraße 1142 in Richtung Hegnach unterwegs. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 58-jährige Renault-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dieser auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 10.500 Euro geschätzt.

Waiblingen: Sieben Fahrzeuge bei Unfällen beschädigt

Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr den Einfädelungsstreifen auf die B14 in Richtung Aalen. Hierbei fuhr er zunächst auf die vor ihm fahrende 29 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese auf den VW Polo der davor fahrenden 22-jährigen Frau aufgeschoben. Die 29-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, alle drei Pkw wurden beschädigt. Aufgrund dieses Unfalls mussten mehrere dahinter fahrenden Verkehrsteilnehmer teilweise stark abbremsen. Dies wiederum bemerkte ein 20-jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor sich stehenden Skoda Oktavia einer 29-Jährigen auf. Der Skoda wurde anschließend noch auf den Daimler eines davor stehenden 53-jährigen Mannes aufgeschoben. Beim zweiten Unfall wurden zum Glück keine Personen verletzt. Doch damit noch nicht genug - ein 19-jähriger Ford-Fahrer bemerkte die gefährliche Situation ebenfalls zu spät und fuhr noch auf den stehenden Ford des 20-Jährigen auf. Hierbei entstand lediglich geringer Sachschaden.

Der Schaden an den sieben Fahrzeugen, die an den Unfällen beteiligt waren, wird auf insgesamt gut 25.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Beinsteiner Straße geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schwaikheim: Einbruch in Gartenhütte

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag Zutritt zu den Schrebergärten im Beinsteiner Weg und brachen dort eine Gartenhütte auf. Aus dieser wurden diverse Gartengeräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: 7000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Rangieren in der Straße Am Brücklesbach kollidierte ein 20-jähriger VW-Fahrer am Montag, kurz vor 20 Uhr mit einem geparkten Skoda Citigo. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

