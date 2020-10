Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Blinker falsch gesetzt - Motorhaube zerkratzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Blinker falsch gesetzt

Am Montag um kurz vor 14 Uhr befuhr ein 60-jähriger Peugeot-Lenker die B290 von Crailsheim in Richtung Jagstheim. Hierbei hatte der Peugeot-Fahrer wohl den rechten Blinker am Fahrzeug in Betrieb. In der Annahme, dass der Peugeot abbiegt, bog eine 26-jährige Opel-Fahrerin von der Aubergstraße auf die B290 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem weiterhin geradeaus fahrenden Peugeot. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Motorhaube zerkratzt

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Haller Straße wurde am Montag zwischen 16 Uhr und 16:45 Uhr, die Motorhaube eines PKW zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 /4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell