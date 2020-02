POL-WHV: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Jever vom 31.01.2020-02.02.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 31.01.2020, gg.10:15 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit einem Transporter die Schulstraße in Jever. In Höhe des Parkplatzes an der Friedrich-Schlosser-Schule beabsichtigte der 24-Jährige an einer beengten Stelle an dem geparkten Taxibus eines 63-Jährigen vorbeizufahren, in dem dieser auch drin saß. Der 63-Jährige nahm eine Berührung war. Ein geringer Sachschaden wurde später festgestellt. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt fort. Im Zuge der Fahndung konnte der 24-Jährige mit seinem Transporter angehalten und überprüft werden. Am Pkw konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntagmorgen, gg. 05:30 Uhr, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in der Weserstraße in Sande angehalten und überprüft. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Verhaltensauffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Diebstahl einer Geldbörse

In einem Bistro in der Neuen Straße in Jever wurde einem Rentnerehepaar am Samstag, gegen Mittag, die Geldbörse entwendet. In einem mutmaßlich unbeaufsichtigten Moment ließ der 82-Jährige sein Portemonnaie auf dem Tisch liegen, um seiner Frau in die Jacke zu helfen. Erst ca. 1 Stunde später, als das Ehepaar in einem anderen Geschäft etwas bezahlen wollte, stellten sie den Diebstahl fest. Ein Strafverfahren wg. Diebstahls gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

