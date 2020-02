Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 31.01.2020 - 02.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfälle

Am 01.02.2020, gegen 10.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Klinkerstraße/Preußenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 10000 Euro. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer auf der Preußenstraße fahrenden Pkw-Fahrerin, welche zeitgleich einen Spurwechsel auf der zweispurigen Fahrbahn vollzog.

Am 01.02.2020, gegen 22.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 31-jährigen Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Fahrradfahrerin befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe der Kreuzung Grenzstraße musste diese verkehrsbedingt warten. Dies übersah die dahinterfahrende 39-jährige Pkw-Fahrerin und fuhr auf die Radfahrerin auf, welche zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Brände im Stadtgebiet:

Am 01.02.2020, gegen 22.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Altpapiercontainer am Stellplatz für Altglas- und Altpapiercontainer am Lilienburgplatz in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Insgesamt werden zwei Altpapiercontainer beschädigt.

Am 02.02.2020, gegen 03.40 Uhr, wurde durch Polizeibeamte im Rahmen der Streifenfahrt ein geparkter Pkw im Bereich des Kleingartenvereins am Kanalweg festgestellt, welcher in Vollbrand stand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die bezüglich der Brände zur Aufklärung der Brandursache beitragen können bzw. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

