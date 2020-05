Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Brake

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 12. Mai 2020, gegen 15:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden.

Dabei befuhr eine 18-jährige Frau aus Wiefelstede mit einem VW die Straße 'Am Stadion' in Richtung Berufsschule. Vor ihr fuhr mit geringer Geschwindigkeit ein 25-jähriger Braker mit einem Radlader. Als dieser mit seinem Baufahrzeug nach links auf einen Materiallagerplatz abbiegen wollte, setzte die 18-jährige zum Überholen an.

Durch die folgende Kollision entstanden erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront vom VW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Schadens wurde mit 8.000 Euro angegeben. Der Radlader blieb unbeschädigt.

